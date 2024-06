Sui social grande successo per i video di Andre Schnura, musicista che con il suo sassofono nero e addosso la maglia vintage della Germania e di Rudi Voeller esalta e fa ballare i tifosi fuori dagli stadi degli Europei: ha iniziato suonando ai matrimoni, ora quasi per caso con Euro 2024 il suo pubblico è cresciuto in modo incredibile. Migliaia di persone in attesa che dal suo sax partano le note di Samba de Janeiro e Freed from Desire. E che poi al suo via si scatenano ballando

Il calciatore che esalta di più le folle di questo Europeo non è mai sceso in campo. E in realtà non è nemmeno un calciatore, anche se addosso ha una maglia vintage della Germania , con la scritta Rudi Voeller sulle spalle. Si chiama Andre Schnura ed è un musicista . Capace, con la sola imposizione delle mani sopra al suo sassofono, di scatenare migliaia di tifosi fuori dagli stadi di Euro 2024 . Maglia dell’ex attaccante della Roma, occhiali scuri, sigaretta dietro l’orecchio e soprattutto il suono del suo sax nero . Si esibisce in performance improvvisate, fuori dagli stadi . E al suo via, i tifosi che lo circondano impazziscono, e iniziano a cantare e ballare al ritmo del suo sassofono. Talento indiscutibile, senso spiccato per i tempi da dettare per il suo show: chiede il silenzio prima di far partire il ritornello, come fosse un direttore d'orchestra. Un marchio di fabbrica che gli ha garantito folle sterminate nelle città dove si giocano le partite. E migliaia di visualizzazioni sui social.

Il sassofonista dai matrimoni ai tifosi di Euro 2024

Ma chi è Andre Schnura, il sassofonista che sta facendo ballare folle di tifosi di questi Europei? Di lui si sa che ha studiato jazz e sassofono in Olanda, per poi passare a insegnare in una scuola di musica. E che ora lo fa online, dove ha cominciato ad avere successo proprio in occasione di questi Europei in Germania. Nella bio sul suo profilo Instagram, si definisce ancora “sassofonista per matrimoni ed eventi”. Ed è proprio dalle cerimonie per gli sposi che Schnura ha iniziato. Pubblico ristretto, rispetto a quello attuale. Perché la scintilla che gli ha svoltato la carriera è stato proprio questo Euro 2024. Ha iniziato per caso a suonare il suo sax fuori dagli stadi, e i tifosi hanno apprezzato subito. Il suo pezzo forte? Il ritornello di Samba de Janeiro, quello che più fa scatenare i tifosi. E poi Freed from Desire di Gala: in Germania i tifosi non cantano “Pioli is on fire” ma l’hanno rimodulato in “our defence is terrified…Musiala is on fire”. Uh! Lallallallallallalalaaaa. E se lo avete letto canticchiando -non mentite- allora il sound del sassofonista degli Europei ha contagiato anche voi.