Sembrava fuori dal giro della nazionale dopo la decisione della scorsa estate di lasciare il calcio 'che conta' per volare in Arabia, all'Al-Ittihad. E invece N'Golo Kanté è uno dei punti fermi della Francia di Deschamps, una delle grandi favorite alla vittoria finale di Euro 2024. Il classe 1991, in campo sempre nelle prime due uscite della sua nazionale, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Uno degli argomenti è stato anche il suo futuro: "La mia carriera in Europa non è finita, mi piacerebbe tornare. In Arabia Saudita ho fatto una buona stagione (4 gol e 6 assist), è un calcio diverso. Sono contento di essere tornato a giocare per la Francia e voglio dare tutto per la mia nazione, questa è l'unica cosa che conta".

approfondimento Tutti i big in Arabia squadra per squadra