Il ct dell’Ungheria, presente a Stoccarda con il suo staff per una visita in ospedale a Varga, ha parlato a Sky aggiornando sulle condizioni del difensore: "Sta bene. Siamo venuti a trovarlo. Ha subito un intervento abbastanza importante ma è andata tutto bene". Poi sulla sfida dell’Italia contro la Svizzera: "Nel nostro percorso siamo incappati nel primo tempo proprio contro di loro. Sono una squadra di grande livello, non sarà facile ma gli Azzurri hanno tutto per metterli in difficoltà"

