Dove vedere Georgia-Portogallo in tv

Georgia-Portogallo sarà l’ultima sfida del gruppo F di Euro 2024 e si giocherà in diretta stasera, mercoledì 26 giugno, alle ore 21.00, in contemporanea con il match tra Repubblica Ceca e Turchia, le altre due squadre che compongono il girone. Per seguirle entrambe c'è Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sarà invece possibile seguire Georgia-Portogallo in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Polizzi, al commento Fernando Orsi. Bordocampo con Paolo Assogna. Diretta Gol a cura di Andrea Marinozzi. Inoltre, da non perdere alle 17, 20 e alle 23 'Sky Euro Show', in studio: Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi.