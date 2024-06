De la Fuente: "Massimo rispetto per la Georgia"

La Spagna, unica ad aver chiuso i gironi con tre vittorie su tre, è pronta alla sfida degli ottavi contro la Georgia. In conferenza stampa, il ct de la Fuente ha presentato così la sfida contro la nazionale di Sagnol: "La squadra dipende dalle sensazioni, da cosa cerchiamo e anche dagli avversari. Tutti sono in forma e mi danno garanzie". E su Yamal: "Parliamo con lui ogni giorno. Mostra una maturità inappropriata per la sua età, ma è in squadra sia come calciatore che come persona. Siamo tutti responsabili in questo suo processo di crescita". De la Fuente che torna anche sulla questione che riguarda la legge tedesca sul lavoro dei minorenni: "Non conosco la legislazione tedesca".

