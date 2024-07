Ha salvato l'Inghilterra dall'eliminazione negli ottavi contro la Slovacchia con un'incredibile rovesciata e il video della sua prodezza al 95' ha fatto il giro del mondo. Così come la frase pronunciata durante l'esultanza: "Who else?", "Chi altro?". Il motivo lo ha spiegato nel post partita: "Colpa dell'adrenalina. Giocare per l'Inghilterra mette molta pressione e si sentono dire un sacco di sciocchezze. Per me segnare è come una liberazione. Era un messaggio per qualcuno...".