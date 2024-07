CR7: "Tanta tristezza, poi è arrivata la gioia"

Le parole di Cristiano Ronaldo al termine della sfida contro la Slovenia. Una partita dalle mille emozioni per il fuoriclasse portoghese, che prima è scoppiato in lacrime dopo il rigore fallito nel primo tempo supplementare e poi ha potuto gioire per la qualificazione ai tiri di rigore (nei quali si è riscattato mettendo a segno il primo della serie): "Ho provato tristezza ma poi allegria alla fine... Questo è il calcio. Ho vissuto momenti incredibili e inspiegabili, potevo portare in vantaggio la mia squadra ma non ho concretizzato. Oblak ha fatto una parata straordinaria, non mi sembrava così brutto il rigore però ho sbagliato. La cosa più importante è poterci godere il passaggio del turno. La squadra ha fatto un lavoro incredibile e lottato molto bene: la Slovenia era ben schierata e ci ha messi in difficoltà. E poi il nostro portiere ha fatto tre parate meravigliose". Poi è arrivato anche il post su Instagram: "Momenti inspiegabili. Diamo il massimo! Grazie" con una foto del gruppo che esulta per la qualificazione ai quarti di finale.