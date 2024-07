Deschamps: "Pesa assenza Rabiot. Leao pericoloso"

Le parole del ct della Francia alla vigilia della sfida dei quarti contro il Portogallo di Leao: "L'ho seguito al Milan per via dei tanti francesi che ci sono lì: ha potenza e qualità e può creare pericoli. L'assenza di Rabiot è pesante ma abbiamo giocatori di qualità e cercheremo un posto in semifinale"

L’assenza pesante di Rabiot per squalifica, la certezza dei fuoriclasse Ronaldo e Mbappé, il pericolo Leao. Didier Deschamps nell’intervista con Sky Sport affronta tanti temi, alla vigilia della sfida dei quarti di finale contro il Portogallo. Senza perdere mai il sorriso, anche quando gli si chiedono anticipazioni sulla formazione della Francia: “La formazione non te la dico -scherza il ct- Di sicuro non c'è Rabiot (squalificato, ndr) e gioca Maignan, così due certezze le avete (ride). Ci sono diverse opzioni per iniziare, è un'assenza importante quella di Rabiot per squalifica ma abbiamo giocatori di grande qualità e cercheremo questo posto in semifinale”.