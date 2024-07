Altro super match nei quarti di Euro 2024. C'è CR7 nell'attacco del Portogallo. Deschamps è senza Rabiot, out per squalifica, pronto Camavinga al suo posto, Kolo Muani vince il ballottaggio con Thuram. Chi passa sfida una tra Spagna e Germania in semifinale. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SPAGNA-GERMANIA LIVE