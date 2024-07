Il Ct tedesco in conferenza alla vigilia di quarti contro la Spagna: "Non so se è una finale anticipata come sostengono in molti. Vogliamo vincere e poi diventare campioni. Sarà un match alla pari e faremo di tutto per andare avanti". Gundogan: "Ci siamo preparati per una partita difficile, non c'è motivo per non scendere in campo con fiducia. Vogliamo un clima caldo che possa spingerci e intimorire gli avversari" TUTTO L'EUROPEO SU SKY. GUIDA TV

Sarà Spagna-Germania la partita che aprirà il programma dei quarti di finale di Euro 2024. Venerdì alle 18 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) le due squadre scenderanno in campo alla Stuttgart Arena dopo aver eliminato Georgia e Danimarca agli ottavi. Julian Nagelsmann, ct dei tedeschi, ha presentato la gara contro la Roja: "Non so se è una finale anticipata come sostengono in molti. È un quarto di finale, vogliamo vincere e poi diventare campioni. Sarà una partita difficile, entrambe le squadre hanno un buon possesso palla e possono esercitare molta pressione sulla difesa avversaria. Sarà importante vincere i duelle uno contro uno, poi vedremo se sarà un incontro di livello come molti pensano. Sarà un match alla pari, faremo tutto il possibile per andare avanti". approfondimento Le probabili formazioni di Spagna-Germania

"Sentiamo molto il supporto dei tifosi" Successivamente Nagelsmann parla dei tifosi: "Sentiamo molto il loro supporto, il nostro compito è restituirgli qualcosa: insieme siamo sempre più forti". Sulla scelta tra Sané e Wirtz: "Potrei rispondere alla domanda ma non voglio, abbiamo ancora qualche punto interrogativo. Già poter scegliere tra Leroy e Flo è sempre un'ottima cosa. Abbiamo svolto quattro sessioni video prima della partita con la Danimarca e ne abbiamo fatte altrettante prima della Spagna, siamo fiduciosi che faremo una buona partita". In chiusura una battuta su Lamine Yamal: "È davvero un gran talento, ha giocato con molta costanza quest'anno e non ci riescono in molti nel Barcellona. Vedremo come reagirà quando le cose si faranno più difficili". leggi anche Euro 2024, il tabellone

Gundogan: "Sarà un incontro alla pari" Con Nagelsmann in conferenza stampa è intervenuto anche Ilkay Gundogan: "Il clima all'interno della squadra è buono, ci siamo preparati per una gara difficile. Sarà un incontro alla pari, non c'è motivo per non giocarlo con fiducia. Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati in questo torneo, ora speriamo di vincere le partite restanti". Il centrocampista poi ha parlato della Spagna: "E' un avversario tosto, non è semplice da battere. Gli spagnoli negli ultimi anni sono stati più forti di noi negli scontri diretti, è un dato di fatto. Speriamo di poter invertire la tendenza". In chiusura una battuta sui tifosi: "Il tifo può essere un fattore decisivo, lo auspichiamo. L'atmosfera nell'ultima partita giocata a Stoccarda (2-0 contro l'Ungheria) era piuttosto buona: vogliamo un clima caldo che possa spingerci e rendere insicuri gli avversari".