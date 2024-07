Le parole dell'ex ct, che alla guida della Nazionale ha conquistato una finale a Euro 2012 e una cocente eliminazione nel Mondiale 2014 in Brasile: "Come 15 anni fa si parla delle stesse difficoltà. Abbiamo fatto delle proposte, ma alla fine nessuno ha fatto nulla". E su Buffon: "Rimettere il suo mandato un gesto di grande determinazione"

"Rivolgo un pensiero di grande solidarietà nei confronti di Luciano Spalletti , so cosa vuol dire". Lo ha detto l'ex Ct della Nazionale azzurra Cesare Prandelli parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28^ edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio per la categoria 'Sport e vita'. "La cosa che mi rimane sempre un po' così è che diventiamo tutti grandi tifosi, esperti, quando arrivano i grandi eventi della Nazionale, ma durante le stagioni, durante i mesi dove c'è una programmazione, nessuno sa nulla. Stiamo discutendo di difficoltà, ma ne discutevamo anche 15 anni fa , abbiamo fatto delle proposte: nessuno ha fatto nulla… Adesso è il tempo di agire, è inutile fare tanti discorsi, bisogna fare qualcosa perché altrimenti diventa complicato tutto, la realtà è molto seria".

"Contro la Svizzera sensazione di impotenza"

"Nell'ultima partita dell'Italia - ha commentato Prandelli - chi ha visto la gara ha avuto una sensazione di impotenza, anche noi che eravamo a casa a vedere. Veniva quasi voglia di entrare in campo, erano catatonici. E’ difficile dare un giudizio su giocatori che sono anche temperamentali, caratteriali, bisogna capire se sono arrivati con troppa responsabilità o se nel momento in cui sono andati sotto hanno pensato che non ce l'avrebbero fatta. E’ difficile capire".