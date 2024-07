Il Ct tedesco commenta la sconfitta della Germania per mano della Spagna e la conseguente eliminazione dagli Europei: "Non meritavamo di uscire, hanno segnato nella loro ultima possibilità, è una sconfitta dolorosa ma abbiamo dato tutto ciò che avevamo". Su Kroos: "La sua carriera è unica, è uno dei giocatori tedeschi più forti di tutti i tempi" HIGHLIGHTS - IL TABELLONE - LE PAGELLE

C'è grande amarezza e delsuione nelle parole di Julian Nagelsmann dopo la partita persa con la Spagna ai supplementari che ha sancito l'eliminazione della Germania ai quarti di finale degli Europei di casa: "Complimenti alla Spagna per aver raggiunto le semifinali - dice - La partita è stata troppo aperta nel primo tempo. Siamo stati migliori nel secondo tempo e dal 60' in poi siamo stati chiaramente la squadra migliore. Il nostro pareggio è stato ampiamente meritato. Abbiamo subito la rete della sconfitta con l'ultima possibilità da parte loro. Sfortunatamente non siamo stati in grado di esercitare abbastanza pressione sugli esterni".

"Abbiamo dato tutto e non meritavamo di uscire" Nagelsmann ha poi svelato ciò che ha detto i suoi ragazzi al termine della sfida: "Ho detto ai giocatori che non meritavamo di uscire dalla competizione - spiega - A tutti noi mancano le nostre famiglie ma nessuno di noi voleva andarsene. Dall'inizio di queste ultime sei settimane c'è stata un'atmosfera molto buona nel gruppo. Abbiamo dato tutto per vincere questa partita. Ogni giocatore, che fosse titolare o in panchina, ha dato tutto quello che aveva per vincere la partita. È una stata sconfitta dolorosa".

"Kroos? Uno dei più grandi giocatori tedeschi" Infine su Toni Kroos che con la sfida di stoccarda ha chiuso la sua straordinaria carriera: "È impossibile valutare la carriera di Toni. È probabilmente unica per un giocatore tedesco. È sicuramente uno dei più grandi giocatori della Germania. Tutti conoscono i suoi successi ma non tutti conoscono il suo carattere. Ha parlato alla squadra in un momento molto difficile per lui personalmente. E' sempre parte di questo gruppo".