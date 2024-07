L'ultimo Europeo nella carriera di Cristiano Ronaldo - lui che della competizione è il miglior marcatore, assist-man e con più presenze all time - si è chiuso con un'amara eliminazione alla lotteria dei calci di rigore contro la Francia. Il suo penalty l'ha segnato, al contrario di Joao Felix che ha condannato il Portogallo all'uscita di scena ai quarti di finale, e all'indomani del ko ha voluto affidare i suoi pensieri ai social, con un messaggio riservato per i tifosi lusitani. Un post di rimpianti e ringraziamenti e in conclusione forse anche un po' di addio verso la nazionale, a meno di non voler inseguire l'obiettivo Mondiale per il 2026, quando CR7 avrà 41 anni. "Volevamo di più. Meritavamo di più. Per noi. Per ognuno di voi. Per il Portogallo - ha scritto su Instagram il cinque volte Pallone d'Oro -. Vi siamo grati per tutto quello che ci avete dato e per tutto quello che abbiamo conquistato finora. Sono sicuro che questa eredità sarà onorata e continuerà ad essere costruita".