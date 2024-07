La leggenda della nazionale tedesca e del Real Madrid lascia il calcio dopo l’ultima partita di una carriera fantastica. "Non mi aspettavo che in così poco tempo fosse possibile essere di nuovo alla pari con i migliori. Sono orgoglioso di questa squadra". E a Pedri, infortunato dopo un contrasto di gioco proprio con lui, Kroos dice: "Non era mia intenzione ferirti. Perdonami e guarisci presto, sei un grande giocatore"

L’ultima partita di una carriera leggendaria non è stata il massimo per la sua Germania. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Euro 2024 dalla Spagna (al 119’), Toni Kroos saluta il calcio con un lungo messaggio su Instagram raccontando i suoi dubbi prima del rientro in nazionale all’Europeo. "29/09/2023 il mio telefono ha squillato. Chiamante: Julian Nagelsmann. Richiesta: ritorno in nazionale. Primo pensiero nella mia mente: non sono mica stupido! Primo pensiero nel mio cuore: cazzo sì! Il cuore ha deciso”. Il giorno dopo l’eliminazione, non si è affatto pentito: “Sono felice di averlo fatto. Nonostante tutta la tristezza e il vuoto dal fischio finale di ieri. In questa squadra ho sempre visto più di quanto ha dimostrato negli ultimi anni. Ma non mi aspettavo che in così poco tempo fosse possibile avere una possibilità davvero realistica di vincere il titolo ed essere di nuovo alla pari con i migliori! Ecco perché sono molto orgoglioso di quello che ha fatto questa squadra! E dovrebbe esserlo di nuovo tutta la Germania"