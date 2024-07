Koeman: "Bravi a crederci fino alla fine"

Il Ct dell'Olanda è soddisfatto per la prestazione dei suoi nella vittoria in rimonta contro la Turchia che regala all'Olanda una semifinale dopo vent'anni: "Spesso veniamo criticati perché non ci crediamo abbastanza, oggi abbiamo avuto una grande reazione". Sul match: "E' stata una grande prestazione, abbiamo avuto anche un po' di fortuna". Ora l'Inghilterra: "Hanno buoni giocatori ma li abbiamo anche noi"

È molto felice per la sofferta vittoria contro la Turchia, Ronald Koeman che applaude i suoi ragazzi capaci di rimontare lo svantaggio e vincere ribaltando la gara: "È stata una grande prestazione. Abbiamo iniziato bene - spiega -. Ma dopo la fase iniziale la Turchia ha difeso meglio gli spazi. Abbiamo continuato a giocare allo stesso modo ma dovevamo aggirarli. Loro sono riusciti a trovare lo slancio necessario nella seconda parte del primo tempo e hanno preso il sopravvento". Il gol della Turchia nasce da un angolo 'regalato' da Dumfries: "Ho pensato, cosa sta facendo Denzel? - dice ancora Koeman - Mi chiedevo perché non avesse tenuto in campo la palla. Ma se avessimo più giocatori con un cuore grande come Denzell saremmo ancora più forti di quanto non siamo. Con un po' di fortuna alla fine siamo riusciti a ottenere la vittoria. Spesso veniamo criticati per non crederci abbastanza, ma oggi ci abbiamo creduto eccome".