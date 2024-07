Montella: "Tristi, ma ragazzi sono stati perfetti"

Il Ct italiano della Turchia commenta l'eliminazione per mano dell'Olanda: "I ragazzi devono essere orgogliosi per quello che hanno fatto, sono stati semplicemente perfetti. C'è solo molto rammarico per questo risultato. Siamo tristi ma tutti i giocatori hanno fatto del loro meglio"

Aveva accarezzato il sogno di portare la Turchia alle semifinali di Euro 2024, la rete di Aykidin sembrava aver indirizzato in maniera consistente il match contro l'Olanda. Nella ripresa il brutto risveglio dal sogno, e due gol in 6' degli Oranje che hanno eliminato la Turchia comunque uscita a testa altissima dalla rassegna continentale. Vincenzo Montella commenta il ko di Berlino: "Siamo tristi per il risultato ma i miei giocatori devono devono essere orgogliosi di loro stessi. Si sono adattati meravigliosamente al sistema di gioco e hanno fatto del loro meglio durante tutto questo Europeo, sono stati perfetti". Da quando è subentrato a Kuntz, Montella ha ottenuto ottimi risultati alla guida della Turchia con la qualificazione a questi Europei e lo straordinario percorso fatto in Germania, culminato con l'eliminazione da parte dell'Olanda"