L’Inghilterra, dopo la vittoria ai rigori contro la Svizzera, vola in semifinale. Un successo che vede protagonisti Pickford e Southgate. Il portiere per il rigore parato; il Ct che tramite le sue convocazioni prima, e le sostituzioni poi, aveva già pensato che sarebbe arrivato un momento come quello di ieri

Dive left, buttati a sinistra. In due parole c’è l’Inghilterra tra le 4 squadre migliori d’Europa. L’indicazione sulla borraccia magica di Pickford era chiara, seguirla è stata chiaramente la scelta giusta. Incubo scacciato, Inghilterra vincente ai rigori suona strano. Erano sempre stati un incubo per i three Lions, 8 eliminazioni in totale dagli 11 metri, il ricordo freschissimo nella testa della finale di Wembley. Nella storia che cambia c’è la firma di Pickford, protagonista già con la Slovacchia con quell’urlo passionale al 120esimo dopo aver bloccato l’ultimo pallone. Ma c’è anche la firma di Southgate, alla sua 100esima panchina inglese. Ha fatto le convocazioni prima e le sostituzioni poi pensando che sarebbe arrivato un momento così. Per questo ha potuto buttare dentro Toney, 30 rigori segnati su 32 prima di ieri, il ragazzo che calcia da fermo senza mai guardare il pallone, no look. E Cole Palmer, detto Cold Palmer per la sua freddezza, 14/14 in carriera. Oppure Alexander-Arnold, il terzino coi piedi da trequartista.