E' nata una nuova (e forte) Svizzera

La corsa della nazionale elvetica si è fermata nei quarti di finale di Euro 2024, contro l'Inghilterra ai rigori. C'è dispiacere per essere stati a un passo dalla storia dopo ottime prestazioni, ma anche la consapevolezza in tanti giocatori di poter essere protagonisti nella 'Nati' così come nei loro club

Ne sentiremo parlare ancora. Ne parleremo ancora della Svizzera e dei suoi giocatori. Uscita dall’Europeo solo ai rigori (un errore) contro l’Inghilterra dopo aver eliminato l’Italia e giocato alla pari con la Germania nel suo girone, vincendolo. Nella “Nati” c’è il dispiacere per essere stati a un passo dalla storia (mai conquistata una semifinale in un grande torneo) ma anche la consapevolezza di un nuovo livello raggiunto. Grazie al buon lavoro di Yakın e Contini che hanno messo in campo una squadra forse senza fenomeni ma con un gioco. Efficace. Amata e seguita da decine di migliaia di tifosi in tutti gli stadi della Germania. Grazie ai tanti italiani. Dai bolognesi Freuler, Aebischer e Ndoye al campione d’Italia Sommer, fino all’ex granata Rodriguez. E ancora le certezze Akanji (centrale del City di Guardiola) e Xhaka, faro del Leverkusen campione di Germania. Sentiremo parlare ancora di loro perché molti li rivedremo in Serie A, altri nella nuova super Champions di Sky Sport. Loro che sono certezze in campo anche con i loro club. Dopo la festa a Zurigo davanti a migliaia di tifosi che hanno ringraziato “la Nati”, un po’ di vacanze e poi si riparte. Le qualificazioni al mondiale di USA 2026, ma anche serie A e super Champions. E’ la nuova svizzera, bellezza.