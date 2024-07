Da Calha a Guler, i protagonisti

L'Europeo ha confermato che Arda Guler è un fenomeno, che Yildiz è maturo per giocare titolare anche nella Juventus di Motta: sebbene questi ultimi due abbiano entrambi 19 anni, siamo ben oltre l’ipotesi di campioni. Il percorso in Germania ha ribadito che Calhanoglu è un tuttocampista di statura mondiale che abbina qualità e quantità come pochi in circolazione. Nonostante la corte del Bayern, ha giurato fedeltà all’Inter che se lo godrà ancora a lungo. In piú alcuni singoli come Kadıoğlu, esterno olandese naturalizzato turco, sono usciti rafforzati da questo europeo: una bella vetrina anche in chiave mercato. Grazie anche al lavoro di Montella, ora la Turchia verrà vista con occhi diversi e con più rispetto. Il miglior viatico in previsione delle qualificazioni mondiali dove, come in Germania, la Turchia sarà meglio evitarla che giocarci contro.