Deschamps: "Spagna dominante, ci abbiamo provato"

Il Ct della Francia analizza lucidamente la sconfitta contro la Spagna che è valsa l'eliminazione dei Bleus dall'Europeo. Non usa mezzi termini Didier Deschamps: "Siamo riusciti a segnare per primi, cosa molto importante - spiega - La Spagna, però, ha dominato la partita. Non abbiamo giocato molto bene, non abbiamo giocato in verticale come avrei voluto. Abbiamo provato a spingere fino alla fine ma è mancata la tranquillità per fare gol. Sapevamo che la Spagna è una grandissima squadra e oggi lo ha dimostrato".