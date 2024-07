Prima mezz'ora spaventosa a Monaco di Baviera. Parte meglio la Spagna ma la Francia passa con un colpo di testa di Kolo Muani. La Roja reagisce di rabbia e ribalta il match in 4': super gol di Yamal e poi una magia di Olmo sulla cui conclusione Koundé devia nella propria porta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD