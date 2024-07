Il fantasista della Spagna è stato eletto uomo del match ha realizzato un gol straordinario, ha battuto il record di Pelé e ora punta a un regalo di compleanno (il giorno prima della finale) molto ambito: "Un regalo per i miei 17 anni? Voglio solo portare a casa quel trofeo" HIGHLIGHTS - LE PAGELLE - IL TABELLONE

E' stato eletto miglior giocatore dell'incontro, ha realizzato un gol straordinario, ha battuto il record di Pelé come giocatore più giovane ad aver giocato una semifinale di uno dei tornei principali per nazionali, è la serata di Lamine Yamal capace di stupire sempre di più a ogni partita: "Il gol? La cosa più importante è la finale e ora puntiamo al titolo dice a fine partita - E' stata una partita difficile, in quel momento li ho provato a puntare sono andato sul mio piede e alla fine è andata bene".

"Il mio obiettivo è portare a casa questo trofeo" Yamal compirà 17 anni il giorno prima della finale. Un primo regalo se lo è fatto, portando la squadra in finale e potendo festeggiare in Germania, appare scontato quale correbbe che fosse il secondo: "Ho ancora sedici anni. Sì, me ne rendo conto. E' andata bene ma penso solo alla vittoria. Il regalo per i 17? Il mio obiettivo è portare a casa quel trofeo".

De La Fuente: "Vogliamo continuare a fare la storia" Grande gioia nelle parole del Ct Luis De La Fuente: "Siamo contenti, eravamo già contenti di essere arrivati ​​a questa semifinale ma ora la felicità è maggiore - spiega - C'è soprattutto l'orgoglio per alcuni calciatori eccezionali, sanno leggere le partite e giocarle in modo eccezionale. Lo sport a volte va interpretato con molta umiltà, sappiamo che ormai a questo livello tutti i rivali sono grandi, questi giocatori hanno realizzato qualcosa di unico ma noi vogliamo continuare a fare la storia. È stata una partita difensiva perfetta, una partita molto completa in generale". Sulla finale: "Stiamo recuperando giocatori, i ragazzi sono al limite, stanno facendo uno sforzo straordinario, si tratta di recuperare e recuperare, sono molto generosi, pensano a fare cose fantastiche ogni giorno. Non importa chi troveremo in finale, sono tutti grandi rivali e li aspettiamo a braccia aperte. Vogliamo vincere".