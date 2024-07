Buttato nella mischia negli ultimi minuti della semifinale contro la Spagna per provare a raddrizzare il risultato, Olivier Giroud non è riuscito a prolungare di una partita la sua esperienza con la nazionale francese. La semifinale persa 2-1 contro la Spagna è stata la sua ultima presenza con i blues, con i quali è il miglior marcatore nella storia con 57 gol in 137 gettoni, un Mondiale conquistato nel 2018 da centravanti titolare, pur senza segnare, e un'altra finale nel 2022, persa con l'Argentina. "Ora è il momento di pensare alla mia famiglia", ha detto l'attaccante nel post-partita. Da due mesi è stato già ufficializzato il suo passaggio al Los Angeles FC, in MLS, squadra per cui ha firmato a parametro zero fino a dicembre 2025 con un'opzione per il prolungamento di un anno.