Kane: "Miglior partita, meritiamo questa finale"

Il capitano dell'Inghilterra commenta il successo contro l'Olanda: "Abbiamo disputato la nostra miglior partita, sono orgoglioso per questi ragazzi e Watkins è stato straordinario". Anche il Ct Southgate parla del successo: "La finale è la giusta ricompensa per quello che questa squadra sta facendo. I cambi? Giusto provarci"

Non una serata semplice per Harry Kane, ma comunque un rigore procurato e segnato e una gara di grande sacrificio per la squadra prima di lasciare il posto a Watkins, match winner dell'incontro al 90': "È una serata speciale, una partita speciale. È stata una gara dura dall'inizio alla fine, è stata la nostra migliore prestazione del torneo - dice - Queste partite le decidono i dettagli e Ollie (Watkins ndr) stasera è stato straordinario. Sono orgoglioso di tutti questi ragazzi, è un lungo percorso arrivare fin qui e uno step dopo l'altro siamo giunti in finale. Anche stasera s'è visto tanto carattere, tanta resilienza, ci meritiamo questa finale". La responsabilità poi di calciare il rigore con la squadra sotto di un gol: "Cerco di mettermi sempre in discussione, in settimana faccio i compiti e sono super contento di aver visto il pallone entrare".