Muller, addio alla Germania: l'annuncio su YouTube

L'Argentina nel destino: dall'esordio alla finale Mondiale

Muller ha esordito in nazionale nell'amichevole del 3 marzo 2010 contro l'Argentina, persa per 0-1. Nello stesso anno è stato convocato per la Coppa Del Mondo, vincendo la classifica marcatori del torneo. Il sogno di vincere il Mondiale Muller è riuscito a realizzarlo nel 2014, battendo proprio l'Argentina in finale con un gol di Gotze nei tempi supplementari. Il 19 dicembre 2018 l'attaccante ha collezionato la centesima presenza in nazionale. Il suo ultimo gol lo ha realizzato in un'amichevole contro la Francia, raggiungendo Karl-Heinz Rummenigge al sesto posto nella classifica marcatori all-time della Germania.