Southgate si è dimesso da ct dell'Inghilterra

Gareth Southgate lascia la panchina dell'Inghilterra. Dopo la finale di Euro2024 persa contro la Spagna (la seconda di fila dopo quella con l'Italia a Euro2020), l'allenatore ha deciso di lasciare il ruolo di ct della Nazionale inglese. "Dopo 102 partite e quasi otto anni alla guida, Gareth Southgate ha annunciato che lascerà il suo ruolo di allenatore dei Tre Leoni", si legge nella nota ufficiale della Federcalcio inglese. Quelli di Southgate, che ha anche raggiunto semifinale e quarti in due Mondiali, restano comunque i risultati migliori raggiunti da una guida tecnica dell'Inghilterra dopo quelli di Sir Alf Ramsey. "Da orgoglioso inglese è stato l'onore più grande della mia vita giocare per l'Inghilterra e allenare l'Inghilterra. Ha significato tutto per me e ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di cambiamenti e di un nuovo capitolo": queste le parole d'addio del ct. Negli ultimi giorni, in molti tra opinionisti ed ex calciatori, lo avevano invitato a fare un passo indietro alla luce delle ultime prestazioni della nazionale. L'Inghilterra, nonostante il percorso fino alla finale, non ha mai convinto nelle sue gare europee. Da qui la decisione di Southgate di rassegnare le dimissioni con effetto immediato. Per la sua sostituzione i nomi più caldi sono quelli di Potter e Howe

