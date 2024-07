Ancora una delusione personale per Harry Kane, perseguitato da una 'maledizione': seconda finale dell'Europeo persa, è ancora a zero titoli vinti in carriera tra nazionale e club. "Arrivare in finale non è semplice, dovevamo cogliere l'occasione e non lo abbiamo fatto. Farà male per molto tempo"

Ancora un trofeo sfumato, ancora una premiazione vista da spettatore, ad applaudire gli avversari. Harry Kane chiude Euro 2024 con la delusione che può provare solo chi perde la seconda finale consecutiva, capitano di un’Inghilterra mai così vicina a un titolo come negli ultimi tre anni. E un titolo, tra nazionale e club, continua a sognarlo anche lui: sembra assurdo ma, nonostante le decine di gol segnati ogni stagione (oltre 600 in carriera), la bacheca personale di Kane è vuota. Anche nell’anno in cui si era trasferito al Bayern Monaco per vincere ciò che gli era sfuggito con il Tottenham, la maledizione l’ha perseguitato e il Bayern ha smesso di vincere. "È difficile esprimere a parole come ci sentiamo tutti in questo momento – le sue parole dopo la finale di Berlino - È stata una partita dura, siamo stati bravi a rientrare in partita, ma abbiamo faticato a costruire. Poi subire un gol alla fine è davvero difficile da accettare. Abbiamo rimontato per tutto il torneo, lo abbiamo nelle corde: ma non abbiamo fatto il passo successivo e vinto".