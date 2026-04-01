Così il Ct dopo la partita: "I ragazzi oggi non si meritavano una batosta così, per l'impegno che ci hanno messo. Abbiamo avuto 3 occasioni in 10, dispiace, ma questo è il calcio. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Se oggi uno mi buca con qualcosa non esce niente, perché ci serviva questa qualificazione, per le nostre famiglie, per il movimento. Una mazzata così è difficile da digerire. Io non voglio parlare di arbitri, però penso che oggi è ingiusto. Sto da un po' di anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito e altre come oggi ho preso mazzate, ma è difficile da digerire questa. Hanno sorpreso anche me oggi per il cuore che ci hanno messo, però siamo qui a parlare dell'ennesima volta che non andiamo al Mondiale. Io personalmente chiedo scusa. Il mio futuro oggi non è importante, conta che non andiamo ai Mondiali. Ci teniamo la prestazione, ma fa male"