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Qualificazioni MondialiSpareggi - martedì 31 marzo 2026Spareggi - mar 31 mar
Fine
Bosnia
Tabakovic H. 79'
1 - 1Dtr: 1-1
Italia
Kean M. 15'
Dcr : 4-1
Bosnia
Tabakovic H. 79'
1 - 1 Italia
Kean M. 15'
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Bosnia-Italia 5-2 dcr: gol e highlights. Gli Azzurri fuori dai Mondiali

L'Italia fallisce per la terza volta di fila l'appuntamento con la qualificazione ai Mondiali: vince la Bosnia ai rigori. Non basta il gol al quarto d'ora di Kean, gli Azzurri restano in 10 prima dell'intervallo per l'espulsione diretta di Bastoni. Nella ripresa Kean manca il raddoppio e Tabakovic trova il pari, prolugando la sfida ai supplementari e ai rigori, dove decidono gli errori di Esposito e Cristante

PAGELLE

Gravina: "Dalla politica nessun aiuto al sistema calcistico"

Gravina: "Servirà una riflessione anche della politica italiana, perché io vorrei sapere un provvedimento che hanno preso per aiutare il sistema calcistico italiano. In vita mia mi sono sempre assunto le responsabilità, però ci sono valutazioni che non devono andare ad attaccare il lavoro di chi in questi mesi ha profuso energie e mi riferisco a Gattuso, Buffon e a tutti i ragazzi"

Buffon: "Fino a giugno ci siamo, poi si vedrà"

Il Capo Delegazione degli azzurri ha parlato in conferenza: "È un momento delicato, bisogna prendere il tempo necessario per fare le valutazioni necessarie. La stagione sportiva finirà a giugno e fino ad allora credo sia doveroso dare la disponibilità alla federazione, al presidente e a tutti quelli che hanno avuto fiducia in me. Se vedete miglioramenti sono felice perché erano alcune delle cose che ci eravamo prefissati, ma l'obiettivo principale era andare al Mondiale. In questo momento fa male e rischia di far ragionare in maniera poco lucida. Fino a giugno ci siamo, poi vediamo come si dipana questa matassa"

Ancora Gravina: "Alcune scelte dell'arbitro hanno lasciato perplessità come diceva il mister, una gara del genere meritava maggiore approfondimento. Ma non mi va di parlare dell'arbitro, c'è un mondo che va ridisegnato con lucidità, senza farsi prendere dall'amarezza. Per questo la prossima settimana faremo molte più valutazioni"

Gravina: "Dimissioni? Ci sarà Consiglio Federale per le valutazioni"

Le parole in conferenza del presidente della Figc: "Ho chiesto a Gattuso e Buffon di rimanere. La partita l'avete vista tutti, c'è poco da commentare. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. Per quanto riguarda la parte politica c'è una sede deputata a fare le valutazioni, ci sarà un Consiglio Federale la prossima settimana. Faremo valutazioni al nostro interno, capisco la richiesta di dimissioni, a cui sono abituato negli ultimi tempi, ma le valutazioni spettano di diritto al Consiglio Federale"

Le pagelle di Bosnia-Italia

Tra i migliori Palestra e Kean in una prestazione comunque al di sotto delle attese. I voti di Stefano De Grandis

Le pagelle di Bosnia-Italia di Stefano De Grandis

Le pagelle di Bosnia-Italia di Stefano De Grandis

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Gattuso: "Una batosta così fa male"

Così il Ct dopo la partita: "I ragazzi oggi non si meritavano una batosta così, per l'impegno che ci hanno messo. Abbiamo avuto 3 occasioni in 10, dispiace, ma questo è il calcio. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Se oggi uno mi buca con qualcosa non esce niente, perché ci serviva questa qualificazione, per le nostre famiglie, per il movimento. Una mazzata così è difficile da digerire. Io non voglio parlare di arbitri, però penso che oggi è ingiusto. Sto da un po' di anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito e altre come oggi ho preso mazzate, ma è difficile da digerire questa. Hanno sorpreso anche me oggi per il cuore che ci hanno messo, però siamo qui a parlare dell'ennesima volta che non andiamo al Mondiale. Io personalmente chiedo scusa. Il mio futuro oggi non è importante, conta che non andiamo ai Mondiali. Ci teniamo la prestazione, ma fa male"

Le parole di Spinazzola nel post-partita: "Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, 90 minuti in 10 l'abbiamo portata con i denti ai rigori, potevamo fare 3 o 4 gol che potevano chiudere la partita. È un grande dispicere per tutti, per noi, per tutti gli italiani, per i bambini, per quelli che non vedranno un altro Mondiale. Dispiace vedere ragazi giovani che piangono, ma spero che si rifaranno in futuro. Sapevamo che in 10 tutta la partita sarebbe stato difficile, ma adesso è inutile parlarne. Per me era sicuramente l'ultima chance di giocare un Mondiale, ma è per tutta l'Italia che mi dispiace"

Delusione e lacrime in campo per i ragazzi di Gattuso. Il Ct abbraccia comunque il suo staff in panchina

Festa Bosnia a Zenica, mentre per l'Italia un'altra doccia fredda: per la terza volta è fuori dai Mondiali

finisce qui!

Italia fuori dal Mondiale

Vince la Bosnia ai rigori!

GOL!

Bajraktarevic segna il quarto rigore della Bosnia

BOSNIA: ✓✓✓✓

ITALIA: X X

Cristante colpisce la traversa sul terzo rigore dell'Italia

BOSNIA: ✓✓✓

ITALIA: X X

Alajbegovic segna il terzo rigore della Bosnia

BOSNIA: ✓✓✓

ITALIA: X

Tonali segna il secondo rigore dell'Italia

BOSNIA: ✓✓

ITALIA: X

Tabakovic segna il secondo rigore della Bosnia

BOSNIA: ✓✓

ITALIA: X

Esposito tira alto il primo rigore dell'Italia

BOSNIA: ✓

ITALIA: X

Tahirovic segna il primo rigore della Bosnia

BOSNIA: ✓

ITALIA

iniziano i rigori!

Calcia per prima la Bosnia

finisce il secondo tempo supplementare!

Il punteggio tra Bosnia e Italia resta sull'1-1 anche dopo i supplementari: saranno i calci di rigore a decidere chi parteciperà al Mondiale 2026!

ammonizione!

121' - Giallo anche per Frattesi dopo un fallo in ritardo

120' - Un minuto di recupero

119' - Tahirovic! Il centrocampista riceve e calcia dalla lunetta, palla a un soffio dal palo!

118' - Assalto della Bosnia per trovare il gol prima dei rigori, Italia a difesa dell'1-1

sostituzione

115' - Cambio per Barbarez: dentro Hadziahmetovic per Demirovic

ammonizione!

114' - Intervento duro di Katic su Tonali e altro giallo

113' - Alajbegovic tenta la conclusione da fuori, Donnarumma non si fa sorprendere

112' - Gioco fermo negli ultimi minuti: animi tesi, l'arbitro vuole riportare la calma

109' - Tiro-cross a rientrare di Bajraktarevic, ma si spegne sul fondo

107' - Esposito! Progressione di Spinazzola che verticalizza per l'attaccante: in caduta l'interista riesce a calciare allungandosi, palla deviata in angolo

107' - Demirovic tenta la rovesciata in area, ma la conclusione finisce larga

inizia il secondo tempo supplementare!

finisce il primo tempo supplementare!

Si resta sull'1-1 tra Bosnia e Italia: ultimi 15 minuti, poi eventuali rigori

105+1' - Esposito sfiora il gol! Cross dalla destra per l'attacante che svetta in area e va di testa, Vasilj respinge in qualche modo in angolo

105' - Due minuti di recupero

104' - Confermato il giallo per Muharemovic dopo un silent-check col Var

ammonizione!

102' - Giallo per Muharemovic! Tonali lancia in verticale Palestra che viene steso a un passo dall'area di rigore, a tu per tu col portiere, dal difensore bosniaco. Ma gli Azzurri vogliono il rosso

99' - Piccolo screzio tra Bajraktarevic e Gattuso, interviene l'arbitro a riportare la calma

96' - Cross interessante a rientrare, Gatti ostacola Tabakovic che non riesce a colpire di testa

93' - Si intravede la stanchezza in entrambe le squadre, ritmi più lenti

inizia il primo tempo supplementare!

sostituzione

Gattuso inserisce Spinazzola al posto di Dimarco all'inizio dei supplementari

finisce il secondo tempo!

Al gol di Kean ha risposto Tabakovic, è 1-1 tra Bosnia e Italia (Azzurri in 10 dal 41') dopo i primi 90 minuti: la qualificazione ai Mondiali si deciderà ai supplementari!

90' - Tre minuti di recupero

87' - Demirovic vicino al gol! Altra palla messa in mezzo all'area, l'attaccante conclude di testa ma Donnarumma si esalta ancora ed evita il 2-1!

sostituzione

85' - Cambio per Gattuso: dentro Frattesi per Barella

83' - Tentativo di Dedic che non trova la porta

ammonizione!

81' - Donnarumma ammonito per proteste: il capitano azzurro lamentava un fallo su Mancini in occasione del gol, ma l'arbitro e il Var hanno giudicato regolare il contrasto con Dzeko

GOL!

Pareggio di Tabakovic

79' - La Bosnia fa 1-1! Cross dalla destra per Dzeko che anticipa Mancini di testa, Donnarumma fa il miracolo ma da due passi Tabakovic ribadisce in rete

Gol di Tabakovic

79' - Tiro velleitario di Barella dalla lunga distanza: palla lontana dallo specchio

77' - Chance per Dimarco! L'Italia sviluppa bene sul lato sinistro, con la palla per l'inserimento di Barella che serve all'indietro per l'esterno, ma il mancino in diagonale di Dimarco è impreciso e finisce largo

76' - Ancora un quarto d'ora più il recupero di sofferenza per gli Azzurri, l'Italia resta in vantaggio 1-0

74' - Esposito! Palestra appoggia al centro per l'attaccante che va col piazzato, ma non trova la porta

72' - Donnarumma salva! Strepitoso intervento del portiere che, sul destro chiuso di Tahirovic sul primo palo, si distende a terra e devia in angolo

sostituzione

71' - Ne cambia due anche Barbarez: fuori Memic e Basic, entrano Burnic e Tabakovic

sostituzione

71' - Doppio cambio per Gattuso che inserisce Cristante ed Esposito per Locatelli e Kean

69' - Abbiamo superato abbondantemente la metà del secondo tempo, torna a spingere con insistenza la Bosnia

statistiche

Alessandro Bastoni è il primo giocatore a ricevere un cartellino rosso con la maglia dell'Italia in un match di Qualificazione ai Mondiali da quello di Giorgio Chiellini il 5 settembre 2016, contro Israele

66' - Muharemovic ci prova col mancino dalla lunga distanza, conclusione altissima

65' - Buon momento degli Azzurri che stanno rischiando poco, ma manca ancora tanto

62' - Bajraktarevic si sposta palla sul mancino e conclude da fuori, ma non impensierisce il portiere

60' - Kean a un passo dal raddoppio! L'attaccante intercetta nella propria metà campo e si invola in velocità verso la porta: arrivato davanti al portiere, calcia col destro ma non inquadra lo specchio

57' - L'Italia prova un po' a gestire la palla e allentare i ritmi degli avversari

ammonizione!

54' - Fallo tattico di Tahirovic su Tonali e scatta il giallo

51' - Alajbegovic produce il primo tentativo della ripresa: rientra sul destro e calcia centrale dal limite, respinge con i pugni Donnarumma

50' - La Bosnia ha già quasi occupato la metà campo: un paio di tentativi in ripartenza dell'Italia, subito sventati

47' - Cross minaccioso in mezzo, Demirovic in tuffo non riesce a trovare il pallone

inizia il secondo tempo!

sostituzione

Un cambio per Gattuso dopo l'intervallo: fuori Politano, dentro Palestra. Due novità anche per Barbarez: entrano Tahirovic e Alajbegovic al posto di Sunjic e Kolasinac

Cosa è successo nel primo tempo

Tensione altissima a Zenica dopo i primi 45 minuti: ritmi intensi fin dai primi istanti, poi sull'errore del portiere ecco il vantaggio dell'Italia al quarto d'ora firmato da Kean. La reazione della Bosnia c'è, ma gli Azzurri resistono, fino a quando non restano in 10 al 41' per l'espulsione di Bastoni. Si ripartirà avanti di un gol e sotto di un uomo!

Il primo tempo di Bosnia-Italia
intervallo!

Si va al riposo: Italia in vantaggio 1-0 sulla Bosnia grazie al gol di Kean, ma in inferiorità numerica per l'espulsione di Bastoni

45+2' - Memic! Cross dalla destra per l'altro esterno che stacca di testa in anticipo, ma manda a lato

45+1' - Tiro-cross pericoloso di Dedic che attraversa l'area piccola e finisce in rimessa laterale

45' - Tre minuti di recupero

45' - Katic anticipa di testa, ma non riesce ad angolare: blocca Donnarumma a terra

sostituzione

44' - Cambio obbligato per Gattuso: fuori Retegui, dentro Gatti

espulsione!

Cartellino rosso per Bastoni

41' - Italia in 10! Su un rinvio di Donnarumma, i bosniaci ripartono e Memic anticipa Bastoni involandosi verso l'area: il difensore lo stende in ritardo in scivolata e l'arbitro estrae il rosso

L'espulsione di Bastoni

38' - Occasione per Demirovic! Cross in mezzo e stacco dell'attaccante, a cui non riesce la torsione di testa: palla fuori di circa un metro

35' - Inserimento di Memic in area e colpo di testa in tuffo che termina alto, ma l'assistente segnala l'offside del bosniaco

34' - Fase di gestione degli Azzurri che provano ad abbassare i ritmi e la pressione degli avversari

31' - Se ne è andata la prima mezz'ora, Italia avanti 1-0 sulla Bosnia

28' - Dedic in caduta calcia col destro, dopo una sponda aerea di Dzeko, ma spedisce lontano dalla porta

statistiche

Moise Kean è andato a segno per sei gare di fila con l'Italia (otto gol). Solo tre giocatori in tutta la storia della Nazionale maggiore ci erano riusciti: Adolfo Baloncieri nel 1928, Gigi Riva nel 1969 e Roberto Bettega nel 1977

25' - Rispondono gli Azzurri col tentativo rasoterra di Retegui, blocca il portiere

24' - Sull'angolo lasciato solo in area Memic che effettua un colpo di testa centrale e facile per il portiere

23' - Ancora la Bosnia a provarci: Dedic si costruisce lo spazio in area e tira col mancino, Locatelli alza la traiettoria in corner

20' - Basic pericoloso! Sugli sviluppi di un angolo, palla respinta corta e arriva il centrocampista alla conclusione violenta col destro: Donnarumma respinge

18' - Dzeko! L'Italia rischia di farsi sorprendere in contropiede: azione 5 contro 5, poi l'appoggio centrale per l'attaccante che conclude alto da fuori

GOL!

Italia avanti! La sblocca Kean

15' - Si sblocca il punteggio a Zenica: Vasilj sbaglia con i piedi in impostazione, Barella intercetta e offre subito in orizzontale a Kean che non ci pensa due volte e dal limite la mette nell'angolo!

Il gol di Kean

Per darvi un'idea dell'ambiente a Zenica, con alcuni bosniaci che possono gustarsi la partita direttamente da casa

Tifosi Bosnia

13' - Angolo non sfruttato dall'Italia: lo batte Tonali, ma finisce direttamente sull'esterno della rete

10' - Bosnia ancora in pressing, per cercare poi subito la verticalizzazione: nel frattempo qualche problema alla schiena per Mancini, si scaldano in via precauzionale Gatti e Buongiorno

7' - Azione solitaria di Demirovic che arriva nei pressi dell'area e calcia col destro: Donnarumma non si fa sorprendere

6' - L'Italia prova a fare la partita, ma è alta la pressione della Bosnia, spinta anche dal pubblico di casa

3' - Dopo un avvio offensivo degli Azzurri, spinge la Bosnia: palla scaricata sulla sinistra e rasoterra in mezzo, dove un rimpallo rischia di sfavorirci. Ultimo tocco di Locatelli, sarà angolo

calcio d'inizio!

Tutto pronto a Zenica, ci si gioca un posto ai Mondiali!

È il momento degli inni nazionali: si parte dall'Italia, poi sarà il turno della Bosnia

Squadre in campo

Ecco l'ingresso di Bosnia e Italia: la partita sta per cominciare!

Bosnia-Italia, arbitra il francese Turpin

Arbitro: Turpin

Assistenti: Danos - Pages

IV: Sánchez

VAR: Brisard

AVAR: Delajod

Li riconosci gli Azzurri di oggi nel 2014?

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La Bosnia ha un pararigori: alla scoperta di Nikola Vasilj

Il portiere del St. Pauli è uno specialista dal dischetto: nella scorsa Bundesliga ne ha parati 4 su 5, tra cui due a Vincenzo Grifo. Numeri confermati anche quest’anno (2 su 4) e in carriera (9 su 30).

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Aspettando le ultime squadre, facciamo un riepilogo delle nazionali che hanno già staccato il pass per il Mondiale 2026.

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Bonucci: "Dobbiamo spogliarci dalla pressione"

Le parole del collaboratore tecnico dell'Italia a Sky Sport: "La vivo come la vivevo da calciatore, sognavo sempre notti così. Dobbiamo spogliarci dalla pressione e goderci la serata, mettendo in campo quello che abbiamo provato. È un gruppo dove sono tutti titolari, possono iniziare o entrare e cambiare la partita, è questa la nostra forza"

Playoff, non solo Bosnia-Italia

Oltre alla sfida degli Azzurri, in programma altre tre partite da vivere in diretta sui canali di Sky Sport grazie alla formula Diretta Gol.

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Bosnia-Italia, destini incrociati da quel 2014

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Vedere Bosnia-Italia dalla finestra? A Zenica si può!

Con Gianluigi Bagnulo siamo entrati a casa di Miki, un abitante di Zenica, che vedrà Bosnia-Italia direttamente dal salotto di casa. La finestra, infatti, ha un affaccio spettacolare sul campo che ospiterà il big match.

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Partirà dalla panchina stasera, ma la Bosnia ha un asso nella manica importante da poter sfruttare. Alla scoperta di uno dei talenti della nazionale bosniaca.

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Tutti i dentro/fuori dell'Italia verso i Mondiali

Sono 'solo' quattro i playoff tra i precedenti Azzurri, che ammettono anche altre gare decisive affrontate nei gironi. Ma come era andata? Ecco il bilancio dal 1958 contro l'Irlanda del Nord a oggi contro la Bosnia.

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Bosnia-Italia senza Goal Line Technology: ecco perché

Nessun braccialetto che suonerà al braccio dell'arbitro Turpin, ma in caso di dubbi ci si potrà avvalere delle telecamere del Var (obbligatorio negli spareggi).

Aggressività e difesa compatta: cosa temere della Bosnia

Una squadra che fa dell’intensità il suo punto di forza: è tra quelle che hanno commesso più falli e ricevuto più ammonizioni durante le qualificazioni, segno di un approccio molto aggressivo. Dal punto di vista tattico, si affida a una linea difensiva compatta guidata da Muharemovic del Sassuolo. A dare esperienza ci sono giocatori come Kolasinac e Dzeko, mentre davanti spazio al talento. E in più c’è il fattore campo…

Le scelte di Barbarez

Una sola novità rispetto a quanto previsto nei bosniaci: gioca Basic e non Tahirovic in mezzo al campo, nel 4-4-2 che vede la coppia Demirovic-Dzeko in attacco. Da terzini ecco Dedic e Kolasinac.

Bosnia

Le scelte di Gattuso

Il Ct azzurro conferma la formazione della semifinale contro l'Irlanda del Nord: in avanti è Retegui il partner di Kean, mentre come esterni di centrocampo agiscono Politano e Dimarco. In regia Locatelli, nei 3 dietro c'è Mancini.

Italia

Formazioni ufficiali

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko, . Ct. Barbarez

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso

statistiche

I precedenti

Sono 6 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Italia e Bosnia. Il bilancio è nettamente favorevole alla Nazionale azzurra con 4 vittorie oltre a un pareggio e una sconfitta. L'unico successo dei bosniaci è datato 6 novembre 1996, nell'amichevole vinta 2-1 a Sarajevo, con i gol di Salihamidzic e Bolic, nel mezzo il momentaneo pareggio di Enrico Chiesa. L'ultimo precedente è quello di Empoli nel 2024, con l'Italia vittoriosa per 1-0 grazie al gol di Frattesi.

Quarto playoff Mondiale per l'Italia

L'Italia disputa gli spareggi, per entrare in un Mondiale, per la quarta volta nella propria storia. La prima nel '97, per i Mondiali del 1998, contro la Russia. 1-1 in trasferta e vittoria azzurra al ritorno per 1-0. Nei casi più recenti, però, l'Italia è stata eliminata. Nel 2017 contro la Svezia (1-0 svedese a Stoccolma e 0-0 a San Siro) e nel 2022 contro la Macedonia con la vittoria di Stefan Ristovski, Nikolov e Trajkovski (giocatori passati tutti dall'Italia) e compagni per 1-0 a Palermo.

Secondo playoff Mondiale per la Bosnia

Per la Bosnia è il secondo playoff, nella propria storia, per accedere ad una fase finale di Mondiale. La prima volta fu per il Mondiale 2010, ma arrivò la doppia sconfitta contro il Portogallo che prese il biglietto per il Sudafrica. 1-0 all'andata con gol di Bruno Alves e 0-1 al ritorno con gol di Raul Meireles.

Italia, il Mondiale manca da 12 anni

In caso di qualificazione, l'Italia tornerà finalmente a disputare una fase finale di un Mondiale, cosa che non accade dal 2014, dall'edizione in Brasile. Gli Azzurri, come detto, non si sono qualificati nelle ultime due edizioni e non vogliono passare l'estate a casa per la terza volta consecutiva. L'Italia, in caso di qualificazione, giocherebbe il suo 19° Mondiale nella propria storia. In caso contrario verrebbe superata, per numero di partecipazioni, dal Messico e raggiunta da Spagna, Inghilterra e Francia.

Bosnia a caccia del secondo Mondiale

In caso di qualificazione, la Bosnia giocherà il suo secondo Mondiale nella propria storia. La prima e unica volta, finora, è stata al Mondiale 2014 in Brasile. In quell'edizione, la Bosnia fu l'unica debuttante rispetto a tutto il lotto di qualificate. Non superò, però, il girone, finendo alle spalle dell'Argentina e della Nigeria.

Kean 29° tra i bomber della Nazionale

Col gol realizzato all'Irlanda del Nord, Moise Kean ha raggiunto quota 12 gol con la maglia della Nazionale, issandosi al 29° posto della classifica marcatori all time dell'Italia - insieme a Belotti. Con un altro gol, l'attaccante della Fiorentina raggiungerebbe Pierluigi Casiraghi, Andrea Pirlo, Mario Magnozzi e Raimundo Orsi a quota 13.

Momento di forma azzurra per Kean

Moise Kean, inoltre, ha segnato - con la maglia azzurra - in cinque partite consecutive col gol all'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff. Non succedeva dal 1990 che un giocatore della Nazionale italiana non segnasse in 5 gare consecutive. Non accadeva dal periodo tra giugno e luglio 1990, con la serie aperta da Salvatore Schillaci.

Donnarumma scala posizioni

Con la sfida contro l'Irlanda del Nord, Gianluigi Donnarumma ha raggiunto quota 79 presenze - al pari di Demetrio Albertini - in 15^ posizione nella classifica all time della Nazionale. Con la presenza contro la Bosnia, andrebbe a quota 80, a -1 da mostri sacri come Giuseppe Bergomi, Marco Tardelli e Franco Baresi.

Il pericolo principale dei bosniaci

Sempre attenzione a Edin Dzeko che, all'età di 40 anni e 9 giorni, ha trovato la via del gol contro il Galles, segnando la sua rete n° 73 con la maglia della Nazionale della Bosnia. L'ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina è il miglior marcatore della Nazionale bosniaca (73 gol) e il giocatore con più presenze (147).