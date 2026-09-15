la riflessione
Non sarà più il tennis di Federer, Nadal e Djokovic: la loro infinita era è terminata
Il 7 ottobre 2002 Federer, Nadal e Djokovic erano ancora fuori dalla top 10. Da allora sono trascorsi 24 anni e 11 mesi, e almeno uno di loro tre è sempre rimasto lì. Ora non più: finisce così una delle più grandi epoche della storia dello sport
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi