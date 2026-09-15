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la riflessione

Non sarà più il tennis di Federer, Nadal e Djokovic: la loro infinita era è terminata

Giorgia Mecca

©Getty

Il 7 ottobre 2002 Federer, Nadal e Djokovic erano ancora fuori dalla top 10. Da allora sono trascorsi 24 anni e 11 mesi, e almeno uno di loro tre è sempre rimasto lì. Ora non più: finisce così una delle più grandi epoche della storia dello sport

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