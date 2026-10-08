Uefa, Čeferin si ricandida alla presidenza per un quarto mandato

Aleksander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente della Uefa, carica che ricopre dal 2016. L’assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi ma, dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e annunciato che intende ripresentare la propria candidatura, in un clima di scontro tra Uefa e Fifa sulla gestione Infantino

Aleksander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente della Uefa, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino, nel corso di una riunione con i presidenti e i segretari generali di tutte le 55 federazioni nazionali affiliate. L’assemblea elettiva si terrà il 22 aprile del prossimo anno ad Astana, in Kazakistan. La possibilità di un quarto mandato presidenziale, precedentemente esclusa dallo statuto Uefa, era stata introdotta, non senza polemiche, nel 2024. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi nel 2027 ma, dopo gli inviti rivoltigli da all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni nazionali, ha rotto gli indugi e annunciato che intende ripresentare la propria candidatura. Una decisione maturata anche nel clima di scontro tra Uefa e Fifa dopo che, negli ultimi mesi, Čeferin e la confederazione europea si sono schierati apertamente contro la gestione Infantino.