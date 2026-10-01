La Nazionale di Baldini prosegue la rincorsa alla Polonia in testa al Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21. Gli Azzurrini sono distanti 6 punti ma con una gara in meno e affrontano a Yerevan l'Armenia che finora è a quota zero e all'andata è stata battuta 5-1. Fiducia a Camarda in attacco nel tridente con Fini e Koleosho, in porta c'è Palmisani. In panchina Cissè e Liberali

LA CLASSIFICA DEL GIRONE - LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE