31'- Trattenuta plateale di Pisilli che diventa il primo ammonito del match
La Nazionale di Baldini prosegue la rincorsa alla Polonia in testa al Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21. Gli Azzurrini sono distanti 6 punti ma con una gara in meno e affrontano a Yerevan l'Armenia che finora è a quota zero e all'andata è stata battuta 5-1. Fiducia a Camarda in attacco nel tridente con Fini e Koleosho, in porta c'è Palmisani. In panchina Cissè e Liberali
LA CLASSIFICA DEL GIRONE - LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE
ARMENIA-ITALIA 0-0 LIVE
ARMENIA U21: Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, A. Hakobyan, Krmzian; Askaryan, D. Hakobyan, Sargsyan; Harutyunyan, Eloyan, M. Hakobyan. All. Gyulbudaghyants
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Moruzzi; Ndour, Lipani, Pisilli; Fini, Camarda, Koleosho. All. Baldini
38' - Bel cross di Fini per Camarda, bravo a smarcarsi sul primo palo ma meno a coordinarsi per il tiro di mancino. La palla arriva a Lipani, che si coordina al volo da circa 20 metri. Tiro bloccato
36' - A terra il portiere armeno Ghazaryan
35' - Da un po' di minuti l'Armenia non riesce più a ripartire. In compenso si difende con ordine contro l'assalto azzurro
34' - Baldini ha deciso di invertire gli esterni d'attacco. Fini si sposta a sinistra con Koleosho a destra
31' - Altra chance per l'Italia! Svetta di testa Ndour su cross di Pisilli, palla fuori di poco
28' - Favasuli a destra è un motorino, spinge in continuazione e si sovrappone sempre. Altro cross respinto dalla difesa armena
26' - L'Italia spinge soprattutto sulla fascia destra. Fini manda al cross in area Favasuli, il terzino del Napoli è stoppato al momento del passaggio
24' - Fini scappa a destra e crossa basso in area, chiusura provvidenziale di Manukyan su Camarda
23' - Palmisani! Hakobyan riceve sul lato destro dell'area di rigore, si accentra leggermente e calcia molto bene sul primo palo. Il portiere del Frosinone scende a terra velocemente e devia in angolo
20' - Italia a un passo dal vantaggio! Koleosho crossa di destro dalla trequarti e pesca l'inserimento di Fini sul lato opposto. Il giocatore del Frosinone da solo cerca il colpo di testa a chiudere sul primo palo, palla di poco fuori
17' - Manovra dell'Italia che libera Favasuli al cross da destra. Buon traversione, ma nessuno arriva e l'Armenia può organizzare un altro contropiede con un solo lancio. Eloyan tiene palla e prova a liberarsi al tiro, chiudono i difensori azzurri
11' - Non un buon inizio per l'Italia. Stavolta sbaglia un passaggio semplice all'indietro Lipani. Il tiro dal limite di Hakobyan viene respinto
9' - Altro tentativo di contropiede dell'Armenia, stavolta Palmisani deve uscire fuori dall'area e rinviare con il destro dopo lo svarione di testa di Chiarodia
8' - L'Italia per il momento fatica a creare azioni pulite. L'Armenia si difende bassa senza concedere spazi
4' - Armenia insidiosa in contropiede, buona chiusura di Comuzzo in area. Dal calcio d'angolo nulla di pericoloso
1' - Si parte! Armenia in blu e azzurri in bianco
Il primo pallone sarà toccato dall'Italia
Le squadre sono in campo a Yerevan
Inni nazionali, si parte dal Canto degli Italiani di Goffredo Mameli
Il "ritorno" di Baldini sulla panchina dell'Under 21
L'allenatore toscano è stato il ct ad interim della Nazionale italiana maggiore in occasione della finestra dello scorso giugno, prima del Mondiale a cui gli Azzurri non si sono qualificati. Per lui due vittorie di misura contro Grecia e Lussemburgo con i gol di Pio Esposito, due partite in cui ha convocato quasi tutti i ragazzi chiamati abitualmente in Under 21 nel corso del suo mandato
L'infortunio di Antonio Raimondo
Per Baldini un'assenza importante: il centravanti del Frosinone, autore di 4 gol nelle prime 5 giornate di Serie A, ha dovuto lasciare il ritiro a causa di una tendinopatia che potrebbe tenerlo lontano per qualche settimana dai campi. Al suo posto non è stato chiamato nessuno. Di seguito, tutti i convocati di Baldini in questa finestra
Italia U21, i convocati per le qualificazioni agli Europei 2027Vai al contenuto
Le combinazioni per la qualificazione (diretta) dell'Italia
L'Italia non può sbagliare in Armenia. Con una vittoria si presenterebbe allo scontro diretto in casa contro la Polonia con intatte speranze di arrivare ancora prima ed evitare i playoff. Ecco i criteri di qualificazione
Italia Under 21 qualificata agli Europei se... Le COMBINAZIONIVai al contenuto
La classifica del girone degli Azzurrini
La marcia netta della Polonia obbliga l'Italia a non sbagliare più nulla per non compromettere le speranze di qualificazione diretta al prossimo Europeo Under 21
Qualificazione Europei U21: la classifica dell'Italia e cosa serve arrivare primiVai al contenuto
"Kayode è un'ispirazione per tutti"
Nella conferenza stampa di ieri, il ct Silvio Baldini ha parlato sia della partita che del ruolo propedeutico dell'Under 21 per il salto tra i grandi: "L'altro giorno abbiamo esultato tutti per il gol di Kayode, è un esempio. I ragazzi sanno che possono fare il suo stesso salto"
Baldini e il messaggio all'Italia U21: 'Ognuno di loro può fare il salto in Nazionale'Vai al contenuto
In precedenza, nel novembre 2019, l'Italia vinse per 6-0, mentre nell'ottobre dello stesso anno si impose per 1-0 in trasferta. Tre partite, tre vittorie italiane, con 12 gol segnati e uno solo subito
Nei precedenti tra le due nazionali, l'Italia U21 ha sempre avuto la meglio sull'Armenia U21. Il confronto più recente risale all'ottobre 2025, quando gli Azzurrini si imposero per 5-1 nell'andata delle qualificazioni agli Europei U21
Il totale di 18 gol segnati in cinque partite, con appena quattro subiti, testimonia sia la solidità che la propensione offensiva del gruppo guidato da Silvio Baldini
Gli Azzurrini hanno chiuso il ciclo di marzo con due successi netti, battendo la Macedonia del Nord e la Svezia con lo stesso punteggio, 4-0
L'Italia U21 presenta un quadro opposto: quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con l'unica battuta d'arresto arrivata contro la Polonia per 2-1
In cinque partite l'Armenia ha segnato appena tre gol subendone 14
L'ultima sconfitta è arrivata contro la Macedonia del Nord U21 per 2-0, mentre in precedenza la squadra aveva subito anche un pesante 5-1 contro l'Italia
L'Armenia U21 arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante con cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque partite, amichevoli incluse
L'Italia, al contrario, viaggia con grande fiducia. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra solida, capace di imporsi con autorità anche contro avversari di livello nel gruppo
L'Armenia arriva a questa partita in una situazione difficile. La squadra di casa ha perso tutte le otto partite disputate ed è ancora ferma a 0 punti nel girone
Torna in campo l'Italia Under 21, per la prima volta in questa lunga finestra dedicata alle nazionali. Avviciniamoci al fischio d'inizio previsto per le 18.30