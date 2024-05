Ufficiale l'elenco dei convocati per Euro 2024 del CT Kasper Hjulmand, lista dove figurano tre giocatori della Serie A: Kjaer, Kristensen e Kristiansen. Esclusi invece dal nostro campionato Lindstrom (Napoli) e Isaksen (Lazio). Presenti tante altre vecchie conoscenze italiane come Eriksen, Hojlund e Hjulmand ma anche Maehle, Andersen, Skov Olsen, Norgaard e Damsgaard

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha ufficializzato l'elenco dei 26 convocati per l'Europeo in Germania. C'è tanta Italia tra presente e passato nelle scelte dell'allenatore: immancabile il capitano Kjaer, che ha già salutato il Milan, scelte che hanno premiato anche Kristensen (Roma in prestito dal Leeds) e Kristiansen che il Bologna può riscattare dal Leicester. Tra gli esclusi della Serie A ci sono invece Lindstrom (Napoli) e Isaksen (Lazio). A trovare spazio nella lista, invece, tanti altri giocatori dai trascorsi nel nostro campionato: è il caso di Eriksen, Hojlund e Hjulmand, loro come Maehle, Skov Olsen, Damsgaard, Norgaard e Andersen.