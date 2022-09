1/32

In attesa dei risultati dell’ultima giornata di Nations League (questa sera), abbiamo già alcuni verdetti in vista delle qualificazioni a Euro 2024. In base a come si sono classificate nei rispettivi gironi di Nations League, infatti, le squadre verranno inserite nelle varie urne che determineranno poi i gironi di qualificazione al prossimo Europeo. E per gli Azzurri ci sono due grossi pericoli che sarebbe meglio evitare…