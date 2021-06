14/16

ATALANTA: 4 gol

Miranchuk (Finlandia- Russia 0-1)

(Finlandia- 0-1) Gosens (Portogallo- Germania 2-4 )

(Portogallo- ) Pessina ( Italia -Galles 1-0)

( -Galles 1-0) Maehle (Russia-Danimarca 1-4)

Nessuno come l'Atalanta al momento, unico club per ora ad aver mandato in gol 4 marcatori diversi (e sarebbero stati 5 senza il rigore sbagliato da Malinovskyi contro la Macedonia). Eguagliato il record italiano della Juventus 2016 (Bonucci, Chiellini, Morata, Pogba), il record assoluto è di 5 marcatori diversi e appartiene a Anderlecht (1984), Barcellona (2000), Real Madrid (2012)