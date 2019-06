Al 29' del primo tempo della sfida tra gli Azzurrini e i pari età della Spagna il centrocampista della Roma subisce un violentissimo contrasto aereo col portiere avversario, ricevendo un forte colpo al volto. Zaniolo resta per un po' a terra, viene medicato e si rialza continuando a giocare, ma 13 minuti più tardi è costretto a lasciare il campo in barella per Orsolini a scopo precauzionale. Il giocatore in ogni caso è cosciente e sta bene, solo una forte botta per lui

ITALIA-SPAGNA UNDER21 LIVE