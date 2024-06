L'Italia affronterà la Croazia nel terzo e ultimo match del gruppo B di Euro 2024 (diretta lunedì 24 giugno alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW) con quattro giocatori in diffida e, dunque, a rischio squalifica per l'eventuale ottavo di finale. I cartellini si azzereranno poi a partire dai quarti di finale. Ecco di chi si tratta...

