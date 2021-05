1/14

1964

Vincitrice: Spagna

Italia: non qualificata alla fase finale (eliminata dall’Unione Sovietica)



Dopo non aver preso parte alla prima edizione degli Europei (quella del 1960, vinta dall’Unione Sovietica di Jashin), l’Italia fa il suo esordio nel 1964. Organizza e vince la Spagna, gli Azzurri superano il primo turno battendo la Turchia (6-0 e 1-0), per poi uscire agli ottavi contro i campioni in carica (2-0 all’andata per l’Unione Sovietica, 1-1 al ritorno) senza raggiungere dunque la fase finale