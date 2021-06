Lo svedese Alexander Isak ha registrato sei dribbling riusciti nella vittoria per 1-0 contro la Slovacchia, record per un giocatore svedese in una partita agli Europei dai tempi di Tomas Brolin (sette) contro la Danimarca a EURO 92. Isak non ne ha mai completati più di cinque in un match di massimo campionato in tutta la sua carriera con le maglie di AIK, Borussia Dortmund, Willem II e Real Sociedad.