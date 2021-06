Lewandowski, doppia traversa nella stessa azione!

Doppia traversa per il capitano polacco nella sfida con la Svezia al 17': l'attaccante del Bayern svetta su un corner dalla destra e colpisce il "legno", la palla resta lì e sulla ribattuta da un metro Lewandowski colpisce incredibilmente ancora il montante. E poi, per poco, non mette in rete col ginocchio sul secondo tap in ma manca la deviazione

Clamoroso quello che succede al 17' di Svezia-Polonia , una delle due sfide del gruppo E (l'altra è Slovacchia-Spagna) e decisiva per la qualificazione agli ottavi: sull'1-0 per gli svedesi, Robert Lewandowski è il più lesto a colpire di testa sugli sviluppi di un angolo, ma la palla "incoccia" sulla traversa. E fin qui...

E poi, per poco, non mette in rete col ginocchio sul secondo tap in ma manca la deviazione, per la sua disperazione e quella dei compagni, increduli. Come tutti.