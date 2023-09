Non c'è solo Italia-Ucraina nel martedì di qualificazioni a Euro 2024. Nove partite in campo alle 20.45: Azzurri che seguono Malta-Macedonia del Nord. Nel gruppo A la Georgia di Kvaratskhelia sfida la Norvegia di Haaland, c'è anche la Spagna. Il Belgio di Lukaku affronta l'Estonia, Svezia-Austria è quasi uno spareggio. Nel girone I la Svizzera prova a scappare, vietato sbagliare per Romania e Israele. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio. SEGUI QUI LIVE