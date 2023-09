Non solo Italia-Ucraina nel martedì di qualificazioni a Euro 2024. Nel girone degli Azzurri gioca anche la Macedonia del Nord, con Elmas che firma il vantaggio su Malta dopo 5'. Gavi e Merino in gol per la Spagna contro Cipro, Belgio avanti 2-0 sull'Estonia. Nel gruppo A Haaland e Odegaard in rete contro la Georgia di Kvara, Svezia-Austria è quasi uno spareggio. Nel girone I la Svizzera prova a scappare. Sospesa Romania-Kosovo

