Day after Italia-Albania: allenamento alle 11.45

Il Ct dell'Italia ha commentato con soddisfazione il successo sull'Albania: "I ragazzi sono stati doppiamente bravi perché quando abbiamo subito gol hanno ripreso a fare le cose richieste". E' mancato chiudere il match: "A volte ci siamo piaciuti troppo e non abbiamo concretizzato a dovere, perché poi se non stiamo attenti la 'bischerata' ce l'abbiamo in canna". Menzione per Barella: "Gran partita perché si è sdoppiato da mediano e da mezz'ala"

LE SUE PAROLE