Il primo match della seconda giornata degli Europei 2024 si gioca a Colonia: si affrontano Ungheria e Svizzera. È la squadra di Yakin a sbloccare il risultato: al 12' gran imbucata di Aebischer per Duah, che a tu per tu con Gulacsi non sbaglia. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD