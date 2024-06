Alla Danimarca è sufficiente il terzo pareggio in tre partite per la qualificazione agli ottavi al 2° posto nel girone dietro l'Inghilterra. Bah, Eriksen e Hojlund ci provano nel primo tempo. Gol annullato a Wind per fallo sul portiere Rajkovic. Nella ripresa invece l'autorete di Andersen è resta vana dal fuorigioco di Mitrovic. Una Serbia troppo remissiva ci prova solo nel finale con Milinkovic-Savic. L'ex Lazio, Tadic, Vlahovic e Jovic dentro solo nella ripresa

