L'Austria batte per 3-2 l'Olanda al termine di un match ricco di emozioni e si qualifica come prima del girone D davanti a Francia e agli stessi Oranje. Sono gli uomini di Rangnick a passare in vantaggio grazie all'autogol di Malen, nella ripresa è immediato il pari di Gakpo che precede di pochi minuti il 2-1 di Schmid. Ci pensa Depay a ristabilire la parità con una bella girata ma è Sabitzer a fissare il punteggio sul 3-2. Olanda che si qualifica comunque agli ottavi come una delle migliori terze