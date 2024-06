Un pari per 0-0 che alla fine sta bene a entrambe perché l'Inghilterra chiude al primo posto il gruppo C, mentre la Slovenia è certa di passare come migliore terza. Nel pareggio di Colonia c'è un'Inghilterra sottotono, incapace di impensierire la Slovenia che si è difesa e ha provato a ripartire. Gli unici spunti da parte di Kane e un sussulto sul gol annullato per fuorigioco di Foden a Saka. Per il resto poche occasioni da gol e un pari che non lascia soddisfatto Southgate