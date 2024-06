Nel match di Amburgo, la Turchia vuole mettere il sigillo sulla qualificazione agli ottavi di finale e con il primo posto nel girone conquistato dal Portogallo, alla squadra di Montella potrebbe anche bastare un pareggio. La Repubblica Ceca deve vincere per passare come seconda. Diretta su Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

