Nagelsmann ha un dubbio in attacco: confermare Havertz o concedere una chance dal 1' a Fullkrug. Schlotterbeck titolare nella sua Dortmund per la squalifica di Tah. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Gara particolarmente sentita al Signal Iduna Park di Dortmund tra Germania e Danimarca nel remake della finale del 1992 persa dai tedeschi proprio contro i sorprendenti danesi. La squadra di Nagelsmann deve riscattare la prova poco brillante con la Svizzera (pari nel finale di Fullkrug) e tornare a essere lo schiacciasassi dimostrato nelle prime due partite. Di fronte i danesi di Hjulmand, passati alla seconda fase con tre pareggi in altrettante gare nella fase a gironi e hanno chiuso il raggruppamento al secondo posto per miglior fair play rispetto alla Slovenia (un ammonizione in più). Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD