Prima tuoni e fulmini poi Germania-Danimarca si decide in appena 3 minuti: Andersen segna al 48', ma il gol viene annullato per mezzo piede in fuorigioco dal Var che, al 51' , assegna invece il rigore del vantaggio ai tedeschi per un fallo di mano proprio del difensore danese. Le pagelle di Federico Zancan

