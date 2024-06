A Berlino si ripropone la sfida tra Italia e Svizzera per il passaggio ai quarti di finale di Euro 2024. Spalletti ripropone Scamacca dal 1'. Titolare anche Fagioli al posto di Jorginho. Ci sono El Shaarawy e Chiesa. In campo Mancini. Svizzera con Embolo terminale offensivo, in campo anche Ndoye e Aebischer. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD